Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Gram Madde ve Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet ekipleri düzenledikleri operasyonda, bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gelen bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs Y.S.'nin yapılan üst aramasında 30 gram uyuşturucu madde, 9 adet ectasy hap ve 9 adet lilica hap bulundu. Gözaltına alınan Y.S, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetim ve operasyonların artarak devam edeceğini bildirdi. - MANİSA