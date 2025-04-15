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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Gram Madde ve Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Gram Madde ve Hap Ele Geçirildi
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Kula ilçesinde emniyet ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 30 gram uyuşturucu madde ve 18 adet hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet ekipleri düzenledikleri operasyonda, bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gelen bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs Y.S.'nin yapılan üst aramasında 30 gram uyuşturucu madde, 9 adet ectasy hap ve 9 adet lilica hap bulundu. Gözaltına alınan Y.S, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetim ve operasyonların artarak devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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