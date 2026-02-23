Alaşehir'de araçta binlerce sentetik ecza ele geçti: 2 tutuklama

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan araçta 5 bin 564 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 564 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçtaki H.Ö. (16) ile Y.Ç. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı