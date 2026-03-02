Kula'da 13 kişi hakkında işlem yapıldı 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar kapsamında 13 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 6 yıl 26 ay 46 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"Tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (39) de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.D. (24) hakkında ise "tehdit" ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.D. (51) hakkında ise "imar kirliliğine neden olmak" suçundan işlem yapıldığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. M.Y. (22) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 140 içimlik A4 bonzai ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.K. (24) isimli şahsın üzerinde 572 içimlik A4 bonzai, 3 adet Lyrica hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem yapıldığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. V.Ç. (32) isimli şahsın üzerinden 0,44 gram metamfetamin ele geçirilirken, M.Ü. (29) ve M.E. (26) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet Galara hap ve 0,79 gram metamfetamin bulundu. Şahıslar hakkında işlem yapıldığı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. M.Ç. (39) isimli şahsın üzerinden 10 içimlik A4 bonzai ele geçirilirken, Ö.D. (28) isimli şahsın üzerinde ise 1,19 gram esrar, 1,25 gram kokain ve 3 adet Nevratin hap ele geçirildi. Her iki şahıs hakkında işlem yapıldığı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları bildirildi. M.A. (37) isimli şahsın üzerinde sıvılaştırılmış bonzai ve içim aparatı olarak kullanılan bong ele geçirilirken, U.K. (20) isimli şahsın üzerinden 300 içimlik A4 bonzai ele geçirildi. L.D. (30) isimli şahsın üzerinde ise 0,49 gram metamfetamin, 3 adet Symrna hap ve 84 içimlik A4 bonzai bulunduğu öğrenildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı