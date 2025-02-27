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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1005 Sentetik Ecza Hapı ve Esrar Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1005 Sentetik Ecza Hapı ve Esrar Ele Geçirildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen sokak çalışmasında 20 yaşındaki bir şahısın evinde 1005 adet sentetik ecza hapı ve esrar madde ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmasında yakalanan bir şahsın evinde yapılan aramada bin 5 adet sentetik ecza hapı ile esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. M.T. (20) isimli şüphelinin Yeni Mahalle Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada, 71 şerit halinde bin 5 adet sentetik ecza hapı ve 2.42 gram esrar maddesi, ele geçirildi. Şüpheli M.T. (20) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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