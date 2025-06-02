Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 369 Operasyonda 449 Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 369 Operasyonda 449 Şüpheli Yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mayıs ayında gerçekleştirdiği 369 operasyonda 449 şüpheliyi yakaladı. Bu operasyonlar sonucunda 58 tutuklama yapılırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında 369 operasyonda yakalanan 449 şüpheliden 58'inin tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirlikleri ile koordineli olarak, il genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 369 olay meydana geldiği bildirildi . Operasyonlarda 449 şüpheli yakalanırken, bunlardan 58'i tutuklandı. Ayrıca 123 aranan şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda 18 bin 225 adet sentetik ecza hap, 2 bin 183 adet ecstasy hap, 11 bin 800 gram metamfetamin, 850 gram skank, 548 gram esrar, 423 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 gram kokain, 236 kök Hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet fişek, 7 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 133 bin 95 TL ele geçirildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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