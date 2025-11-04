Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekiplerince yürütülen sokak çalışmalarında ilk olarak V.S. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; 2 parça halinde 29,74 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 870 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, TCK 188 kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşyerine operasyon

İkinci operasyonda ise saha çalışmaları sonrası M.Ç. ve E.A. isimli şüphelilerin işyeri ve üst aramalarında; 28 adet sentetik ecza, 2 parça halinde toplam 5 bin 808 içimlik "uç" (bonzai) ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 940 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. ve E.A., sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA