Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum

Manisa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında çiftçi Mesut Kavruker hayatını kaybetti, eşi hafif yaralandı. Olay, Delemenler Mahallesi'nde rampa çıkarken traktörün devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Delemenler Mahallesi Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Mesut Kavruker (37), 45 KA 2114 plakalı traktörüyle rampa çıkarken aracın kontrolünü kaybetti. Geriye doğru kayan traktör, devrilerek yan yattı.

Kazada, traktörün altında kalan 2 çocuk babası Mesut Kavruker ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavruker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktörde yolcu olarak bulunan eşi Ülkü Kavruker (35) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.