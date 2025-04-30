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Manisa'da Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza sonucu 23 yaşındaki Onur Opçin hayatını kaybetti. Tır sürücüsü serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasında, tır sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Savcılığın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ettiği tır sürücüsü serbest bırakıldı.

Kaza, Gölmarmara-Beyoba kavşağında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Akhisar'dan Akselendi istikametine seyreden Onur Opçin idaresindeki 45 HA 4498 plakalı otomobil ile Ankara'dan İstanbul yönüne gitmekte olan Ş.K. (33) yönetimindeki 10 AKF 774 plakalı tırın kafa kafaya çarpışması sonucu, otomobil tırın altına girerek hurdaya döndü. Genç sürücü Onur Opçin'in (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansırken, tırın kavşağa kırmızı ışıkta girdiği ve aracı altına aldığı görüldü. Ortaya çıkan kamera kaydı sonrası savcılık tutuklama talebiyle tır sürücüsü Ş.K.'yı mahkemeye sevk etti. Savcılığın tutuklama talebine karşı mahkeme heyeti tır sürücüsünün tutuksuz yargılanmasına hüküm vererek sebest bıraktı.

Hayatını kaybeden Onur Opçin'in ise Akselendi Mahalle Muhtarı Orhan Opçin'in oğlu olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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