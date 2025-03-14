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Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Salihli-Köprübaşı Karayolu'nda gerçekleşti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli- Köprübaşı Karayolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Köprübaşı yönüne giden Y.E. (72) yönetimindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında park halinde bulunan 35 T 1262 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Menekşe Ertuğrul'un (70) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.E. ile 6 yaşındaki H.Ş.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Menekşe Ertuğrul, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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