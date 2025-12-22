Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı, ardından savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat, 12.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Faruk Akar idaresindeki 35 JBT 21 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde orta refüje çarptı. Ardından savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Faruk Akar kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali Akar (60) olay yerinde hayatını kaybetti, Ayfer Akar(56) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayfer Akar (56) olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA