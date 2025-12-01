Haberler

Manisa'da Trafik Denetimlerinde 7 Bin 867 İhlal Kaydedildi

Güncelleme:
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 24-30 Kasım tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde toplam 7 bin 867 ihlali kaydettiklerini açıkladı. En fazla ceza hız, park yasağı ve kask ihlalleri için kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, 24-30 Kasım arasında yoğunlaştırdığı trafik kontrollerinde 7 bin 867 ihlali kayıt altına alırken, sürücülerin en çok hız, park yasağı ve kask ihlali yaptığı belirlendi.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 7 bin 867 sürücüye cezai işlem uygulandığı, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde en fazla cezanın, 1.685 işlemle hız limitlerine uymayan sürücülere kesildiği açıklandı. İkinci sırada 1.469 işlemle park yasağı ihlallerinin geldiği belirtilen açıklamada, 1.220 işlemle kask veya koruyucu ekipman bulundurmama ihlalinin üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Sürücülere ayrıca seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 229, yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermemekten 73, kırmızı ışık ihlalinden 353, makas-drift-abartı egzoz ihlalinden 57, emniyet kemeri takmamaktan 510, alkollü araç kullanmaktan 82, emniyet şeridi ihlalinden 24 işlem yapıldığı, KGYS üzerinden tespit edilen 826 ihlale de cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Denetimlerin sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin 139, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ise 2 bin 728 işlem olmak üzere toplam 7 bin 867 para cezası karar tutanağı düzenlendiği açıklandı. - MANİSA

