Manisa'da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Manisa Valiliği tarafından Manisa il genelinde 21 Mart 14.00'dan 25 Mart 23.59'a kadar toplantı, gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları yasaklandı.

Manisa'da Valilik kararınca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamaları yasaklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 14: 00'dan - 25.03.2025 günü saat 23: 59'a kadar, 5 (beş) gün süre ile her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MANİSA