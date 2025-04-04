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Manisa'da Takla Atan Çalıntı Araç Bulundu

Manisa'da Takla Atan Çalıntı Araç Bulundu
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Salihli ilçesinde takla atmış halde bulunan otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Emniyet ekipleri, aracın sahibine teslim etti ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde takla atmış halde bulunan otomobilin, çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi 659 Sokak'ta sabah saatlerinde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı aldı. Bölgeye giden ekipler 45 ZA 143 plakalı otomobili takla atmış halde buldu. Araçta ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, otomobilin Hüseyin Ç.'ye ait olduğu ve gece saatlerinde Gaziler Mahallesi 604 Sokak'tan çalındığı tespit edildi.

Takla atmış halde bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, Salihli polisi park halindeki otomobili çalan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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