Manisa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 tutuklama

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Saruhanlı ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve yağma" suçlarını işledikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 26 Haziran günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. 10 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskında 28 adet web tapu çıktısı, 12 adet koçan, 7 adet senet, 1 adet tapu fotokopisi, 7 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 14 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı