Manisa'da Seyir Halindeki Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Manisa'da Seyir Halindeki Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde D300 karayolunda seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Murat A. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde D300 üzerinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (42) idaresindeki 71 ADV 792 plakalı tır, İzmir - Ankara D300 karayolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Murat A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Murat A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı 48 saat sonra beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.