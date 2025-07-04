Manisa'da Seyir Halindeki Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde D300 üzerinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (42) idaresindeki 71 ADV 792 plakalı tır, İzmir - Ankara D300 karayolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Murat A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Murat A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA