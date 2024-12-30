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Manisa'da Sentetik Ecza ve Tabanca Ele Geçirildi

Manisa'da Sentetik Ecza ve Tabanca Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bir şahsın evinde ve aracında 667 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet tabanca yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza hapı ve tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İbrahim Çelebi Mahallesinde ikamet eden İ.C. (41/E) isimli şahsın, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün ev ve otomobilinde yapılan arama sonucunda toplam 667 adet farklı markalarda sentetik ecza hapı ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Şüpheli İ.C., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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