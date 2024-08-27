Manisa'da Pitbull ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan aramalarda sahiplenilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler bulundu. Şüpheli şahıslara idari para cezası uygulandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı adreste yapılan aramada sahiplenilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesinde M.Ç. (1969/E) ve M.P. (1986/E)'nin ikametlerinde 26 Ağustos tarihinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünün köpeği eşliğinde yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet sahiplenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek ele geçirildi. Sahiplenmesi yasak olan köpek konusunda M.P. (1986/E) isimli şahsa ilgili yasa kapsamında 52 bin 924 TL idari para cezası uygulandığı, şüpheli şahısların Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmalarına müteakip serbest bırakıldıkları bildirildi. - MANİSA