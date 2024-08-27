Manisa'da Pitbull ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı adreste yapılan aramada sahiplenilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesinde M.Ç. (1969/E) ve M.P. (1986/E)'nin ikametlerinde 26 Ağustos tarihinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünün köpeği eşliğinde yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet sahiplenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek ele geçirildi. Sahiplenmesi yasak olan köpek konusunda M.P. (1986/E) isimli şahsa ilgili yasa kapsamında 52 bin 924 TL idari para cezası uygulandığı, şüpheli şahısların Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmalarına müteakip serbest bırakıldıkları bildirildi. - MANİSA