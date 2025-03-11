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Manisa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır, diğer kişi ise hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Kadiroğlu idaresindeki 45 V 621 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Çetin Görgü Caddesi'nde 45 ARA 158 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ikiye bölünürken, otomobil de kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan otomobilin sürücüsü Emrah Kadiroğlu ve otomobilde yolcu konumdaki Berkan Muyan ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü Emrah Kadiroğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Berkan Muyan'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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