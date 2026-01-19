Haberler

Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu İtfaiye Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y.(26) yönetimindeki 45 AFB 018 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Hüseyin Demir'in (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.C.U. (28) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen Demir'in cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken tedavisi tamamlanan sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA

