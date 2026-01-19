Haberler

Manisa'da traktörle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'da traktörle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeşil ışıkta hareket eden otomobilin tali yoldan çıkan tuğla yüklü traktörle çarpışması sonucu 79 yaşındaki otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası ile kaydedildi, traktörün sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeşil ışıkta hareket eden otomobilin tali yoldan çıkan tuğla yüklü traktörle çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Sevilen Otel Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet B. yönetimindeki 45 UC 088 plakalı traktör ile Ankara yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan İdris Pehlivan (79) idaresindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü İdris Pehlivan için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Pehlivan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile o sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yeşil ışıkta geçmek için hareket ettiği sırada tali yoldan çıkan traktörün tuğla yüklü römorkuna çarptığı anlar yer aldı.

Traktör sürücüsü Mehmet B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu

Ne yaptıysalar vazgeçmedi! Bütün dünya bu olayı konuşuyor