Haberler

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü İsmail Kaygısız hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil aynı yönde seyir halinde olan elektrikli bisiklete çarptı. Savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerinde Kula ilçesine bağlı Sandal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (44) yönetimindeki 35 BBF 578 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İsmail Kaygısız'ın (37) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı İsmail Kaygısız, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kaygısız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü M.K.'nin yara almadığı öğrenilirken, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayından Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin

Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel kanadına sürpriz çağrı
CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır

CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi

Bayram bitti, dönüş çilesi bitmedi! Kilometrelerce uzayan kuyruk
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş

Kahreden faciada çarpıcı detay! Sadece 20 dakika önce kontrol etmiş

Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için

Canan Karatay gençleşmenin sırrını verdi: Kolajen tabletleri yerine...
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi

Haritadan buldu, ailesini de alıp Filipinler'den o ilçemize geldi
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam

Konser bitti tartışması bitmedi: Ünlü şarkıcı Kanye'yi bombaladı