Manisa'da Orman Yangını: Arıcılık Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Manisa'da Orman Yangını: Arıcılık Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle arıcılıkla uğraşan bir kişi gözaltına alındı. Yangının şahsın arılarını dumanla sakinleştirmek amacıyla ateş yakması sonucu çıktığı iddia ediliyor. Yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili, arıcılıkla uğraşan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangının, şahsın arıları dumanla sakinleştirmek amacıyla ateş yakması sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde saat 11.25'te başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanlara yayıldı. Yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde; 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 13 itfaiye aracı, 17 su tankeri ve 17 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Ayrıca bölgede 636 personel yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Yangın dolayısıyla tedbir amaçlı olarak, yangın bölgesine yakın olan Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy ve Durasıl mahalleleri tahliye edilirken, ayrıca, Akhisar-Gördes yolu da trafiğe kapatıldı.

Arıcılıkla uğraşan şahıs gözaltına alındı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan ilk incelemelerde, arıcılıkla uğraşan bir kişinin arılarını sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak için ateş yaktığı öne sürüldü. Ateşin kontrolsüz bir şekilde yayılması sonucu ormanlık alanda yangın çıktığı değerlendirilirken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Bölgedeki sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgar yangını kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırırken, yangının yayılma riski hala yüksek. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

Manisa Valiliği, vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olmalarını isteyerek, özellikle ateşli faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yangın söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum

Çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi! İşte yangınlarda son durum
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak

Özel'den kavgayı alevlendirecek sözler: Asıl maksat partiyi...
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı!
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.