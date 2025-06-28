Manisa'da Orman Yangını: Arıcılık Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili, arıcılıkla uğraşan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangının, şahsın arıları dumanla sakinleştirmek amacıyla ateş yakması sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde saat 11.25'te başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanlara yayıldı. Yangına, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde; 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 13 itfaiye aracı, 17 su tankeri ve 17 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Ayrıca bölgede 636 personel yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Yangın dolayısıyla tedbir amaçlı olarak, yangın bölgesine yakın olan Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy ve Durasıl mahalleleri tahliye edilirken, ayrıca, Akhisar-Gördes yolu da trafiğe kapatıldı.

Arıcılıkla uğraşan şahıs gözaltına alındı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan ilk incelemelerde, arıcılıkla uğraşan bir kişinin arılarını sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak için ateş yaktığı öne sürüldü. Ateşin kontrolsüz bir şekilde yayılması sonucu ormanlık alanda yangın çıktığı değerlendirilirken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Bölgedeki sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgar yangını kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırırken, yangının yayılma riski hala yüksek. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

Manisa Valiliği, vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olmalarını isteyerek, özellikle ateşli faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yangın söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. - MANİSA