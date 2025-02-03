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Manisa'da Okul Servis Araçlarına Denetim: 42 Ceza, 9 Araç Men Edildi

Manisa'da Okul Servis Araçlarına Denetim: 42 Ceza, 9 Araç Men Edildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 139 okul servis aracı kontrol edildi ve 42 araca ceza kesildi, 9 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 42 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 9 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması Timlerince öğrenci taşıyan okul servis araçlarının huzur ve güven içerisinde okullara gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla, Manisa il genelinde eş zamanlı olarak okul servis araç ve şoförlerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetime 27 Jandarma trafik timi ve 63 personelin katıldığı bildirildi. Denetimlerde 139 okul servis aracı ve şoförünün kontrol edildiği, 42 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası düzenlendiği ve 9 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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