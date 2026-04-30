Manisa'da okul çevrelerine sıkı trafik denetimi: 9 sürücüye ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevreleri ile okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 277 araç ve sürücü kontrol edilirken kusurlu bulunan 9 araç ve sürücüsüne toplam 27 bin 58 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe trafik birimlerince 20 ekip ve 40 personelin katılımıyla okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 277 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 9 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem uygulandı. Ceza uygulanan sürücülerden 1'ine 75. maddeden, 8'ine ise diğer kanun maddelerinden işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan uygulamalar kapsamında toplam 27 bin 58 lira idari para cezası kesildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı