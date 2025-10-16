Haberler

Manisa'da Öğrenci Güvenliği İçin Gece Denetimleri Yapıldı

Manisa'da Öğrenci Güvenliği İçin Gece Denetimleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde gece denetimleri gerçekleştirdi. 40 okul ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 36 şahıs kontrol edilerek, ilgisiz kişiler bölgeden uzaklaştırıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde gece denetimi gerçekleştirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencilerin güvenle eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetimlerini aksatmıyor. Geceden sabah saatlerine kadar süren denetimlere, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Devriye Ekipler Amirliği personelleri, Polis Merkezi Amirlikleri ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri katıldı.

Ekipler tarafından iki ilçede bulunan 40 okul ve çevresinde denetimler yapılırken, 36 şahıs kontrol edildi. Denetimler sonucunda okul çevrelerinde bulunan ilgisiz şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Evlatlarımızın huzurlu, güvenli ve umut dolu bir ortamda eğitim görmeleri için daima yanlarında olacağız." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Rusya: İki ülke TürkAkım'a sabotaj yapabilir

İstihbarat başkanından sabotaj iddiası: 2 ülke TürkAkım'a saldıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu

Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.