Zehir tacirlerine darbe

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 54 bin 346 adet sentetik hap ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, R.U. (35), F.G. (38), S.İ. (24) ve Y.D.İ. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 54 bin 346 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden R.U. ve F.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA