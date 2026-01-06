Haberler

Manisa'da motosiklet denetiminde 3,25 milyon TL ceza kesildi

Manisa'da motosiklet denetiminde 3,25 milyon TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa il genelinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 904 sürücüye toplamda 3,25 milyon TL ceza kesilirken, 42 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa il genelinde 3-5 Ocak tarihlerinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 904 sürücüye 3,25 milyon TL ceza uygulanırken, 42 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 3-5 Ocak 2026 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Günlük ortalama 32 ekip, 68 trafik personeli ile yapılan denetimlerde 2 bin 626 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 904 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 milyon 251 bin 282 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 42 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali

Solskjaer için geri dönüş ihtimali! Teklife sıcak bakıyor
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali

Solskjaer için geri dönüş ihtimali! Teklife sıcak bakıyor
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı