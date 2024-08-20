Üye Girişi
Haberler

Baba kızın ölü bulunduğu olayın ardından bir vahşet çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da baba ile 10 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Baba Ömür Ö.'nün kızını iple boğarak öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kızını iple boğan baba baba intihar etti. Baba ve kızı, akrabaları tarafından evde ölü olarak bulundu.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 219 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ömür Ö.'nün 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğarak öldürdükten intihar ettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra, hayatını kaybeden baba ve kızının cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri büyük bir şok yaşadı.

İKİ MEKTUP BULUNDU

Olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti. Baba Ömür Ö.'nün yazdığı belirlenen iki adet mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Baba kızın ölü bulunduğu olayın ardından bir vahşet çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Akhisar manisa Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

500

Yorumlar (13)

Volkan:

Ekenomiye boşuna baglamayın olayı. Nice fakir insanlar devletler var içleri dısları tertemiz. Azıtmış toplum desen daha dogru olur.

117
118
yanıtYanıtla
Jon snow:

Ekonomik problemler gerçekten insanları bu tür durumlara artık itiyor .çok üzülüyorum gerçekten bu halde olmamıza insanların bu durumlara gelmesine .hepsinde ekonomik sorunlar yatıyor

167
59
yanıtYanıtla
müfeyir Kaplan:

öyle bir duruma gelmişizki 3000bin tl 300tl değerine gelmiş Allah tüm insanlara yardım etsin

107
14
yanıtYanıtla
Cafer KILIÇ:

Bir baba evladına nasıl kıyar dünyalar verseler evlada kiyilmaz aklım almıyor Allah Rahmet eylesin

39
1
yanıtYanıtla
Batuhan GİRAZ:

Akıl en büyük sermaye.. Yaşam elbette zor ve herkesin kendisine göre binbir türlü sıkıntısı var. her şeye rağmen her iki canda hayatta olmalıydı. Yüreğim parçalandı minik kıza.

39
0
yanıtYanıtla
Amiral Ryokugyu:

Bu devirde artik erkekler icin evlenip cocuk yapmak akil sagligi degil, belki ekonomi dahada kötülesecek , türkiye tarihi boyunca döviz kuruhic düsmedi bundan sonrada düsmez,

12
2
yanıtYanıtla
Kutay Özmen:

Sen affetsen ben affetmem

9
0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ağaç yaşken eğilir anlamı nedir? Ağaç yaşken eğilir atasözü mü, deyim mi? B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet ücreti ne kadar 2024? Giza Piramidi nerede? Giza Piramidi ne zaman, kim yaptı? Dünya'nın yedi harikasından Keops Piramidi kaç yıllık? Komşu komşunun külüne muhtaçtır anlamı nedir? Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü mü, deyim mi? A sınıf ehliyet nedir? A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A2 sınıfı ehliyeti kimler alabilir? İşleyen demir pas tutmaz atasözünün anlamı nedir? İncir ağacının altında neden oturulmaz? İncir ağacının altında neden oturulmamalı? Cinler neden incir ağacının altında toplanır Diyanet? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı değişti mi? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ağustos ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? Instagram çöktü mü? 20 Ağustos Salı Instagram'a ne oldu? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 20 Ağustos Minecraft çöktü mü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO katılım endeksine uygun mu? GSB YURT BAŞVURULARI: GSB yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu nereden yapılır? Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok? KYK 2024 yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? KYK yurt ücreti kaç TL? Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri... Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Reha Muhtar entübe edildi mi, son durumu nedir? Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri...
title