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Manisa'da kırsala gizlenen 12 bin 450 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Manisa'da kırsala gizlenen 12 bin 450 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Manisa'da jandarmanın istihbari çalışmasıyla kırsal alana gizlendiği belirlenen 12 bin 450 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Manisa'da jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, kırsal alana gizlendiği belirlenen 12 bin 450 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa Valiliği koordinasyonunda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında A.B. (33) isimli şahsın kırsal alana uyuşturucu madde gizlediği bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine 20 Eylül tarihinde arazide arama yapan jandarma ekipleri, 12 bin 450 adet sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli A.B., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda mevcutlu olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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