Manisa'da Kask ve Kaldırım Denetimlerinde 826 Sürücüye Ceza

Manisa'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 685 araç kontrol edildi. 826 sürücüye toplam 1,7 milyon lira ceza kesilirken, 62 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimlerince 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan "Kask, Kaldırım Üzeri Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Denetimi" kapsamında 32 ekip ve 63 personelin katılımıyla 2 bin 685 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 826 araç ve sürücüsüne toplamda 1 milyon 727 bin 890 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 62 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik denetimlerinin aynı kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
