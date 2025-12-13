Haberler

Manisa'da pazar alışverişine giden yaşlı adam, kamyon çarpmsı sonucu hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, pazara gitmek için yola çıkan 66 yaşındaki Fahri Namber, yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 66 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Talihsiz adamın mahalleye kurulan pazara gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyadeler Mahallesi'nde ikamet eden Fahri Namber (66), Kemaliye Mahallesi'nde kurulan halk pazarına gitmek üzere yola çıktı. Namber'e yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 FV 1998 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fahri Namber, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
