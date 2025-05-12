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Manisa'da Kamyonet Kazası: Saman Balyaları Yola Saçıldı

Manisa'da Kamyonet Kazası: Saman Balyaları Yola Saçıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir saman balya yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yola saçılan saman balyaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kaza yapan kamyondan saman balyaları yola saçıldı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman balya yüklü kamyonetin orta refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonette bulunan saman balyaları ise yola saçıldı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan Salihli istikametine gitmekte olan C.P.K. yönetimindeki 45 ZB 901 plakalı saman balya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak, takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, saman balyaları ise yola saçıldı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Ankara istikametine ulaşım tek yönden sağlanırken, yola saçılan saman balyaları ve kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN - 3.Sayfa
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