Manisa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seğirdim Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, Ali İhsan K. (61) idaresindeki 45 APB 963 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen Alpay G. (23) yönetimindeki 45 ZD 0689 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 45 ZD 0689 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kocaman (70) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Alpay G. ise ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA