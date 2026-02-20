Kocasını evde ölü bulunca baygınlık geçirdi: Yakınları ulaşamayınca itfaiyeyi aradı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 60 yaşındaki kocasını evde ölü bulan kadın baygınlık geçirirken, çifte ulaşamayan yakınları itfaiyeye haber verdi. Eve giren ekipler adamın hayatını kaybettiğini, belirlerken baygınlık geçiren eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Yaşar U. (60) ve eşi Hatice U.'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar sonrası adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla balkondan giren itfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede Yılmaz U.'un yaşamını yitirdiği tespit etti.

Eşini evde ölü olarak bulan Hatice U.'nun ise geçirdiği şokun etkisiyle bayıldığı belirlenirken, Hatice U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatice U.'nun tedavisine devam edildiği öğrenilirken Yılmaz U.' un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı