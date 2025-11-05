Manisa'da Kaçakçılık Operasyonlarında 41 Şüpheli Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin ekim ayında yürüttüğü operasyonlarda 31 olay aydınlatılırken, 41 şüpheli de yakalandı. Operasyonlarda kaçak içkiden sigaraya, cep telefonundan uyuşturucu haplara kadar çok sayıda yasa dışı ürüne de el konulduğu açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 01 - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 olay ortaya çıkarılırken, 41 şüphelinin yakalandığı, 3 zanlının da tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Operasyonlarda 9 bin 972 paket kaçak sigara, 982 bin 400 makaron, 375 kilo tütün, 833 litre kaçak içki, 1.130 litre etil alkol, 32 kaçak cep telefonu, 2 bin 735 adet çeşitli emtia ve kaçak parfüm, 4 sigara sarma makinesi ve kompresör, 108 elektronik sigara, 84 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 çek-senet, 1 pos cihazı ve bir av tüfeği ele geçirildiği bildirildi. - MANİSA