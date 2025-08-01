Manisa'da Kaçakçılık Operasyonlarında 37 Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Kaçakçılık Operasyonlarında 37 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Temmuz 2025'te gerçekleştirilen operasyonlarda 28 olayda 37 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda çok miktarda kaçak sigara, tütün, içki ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 01-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 28 olay meydana geldiği ve 37 şüpheli şahsın yakalandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ayında yapılan operasyonlarda 1 milyon 60 bin 456 adet makaron, 2 bin 901 paket kaçak sigara, 118 kilogram kaçak tütün, 200 paket kaçak puro, 815 adet cep telefonu aksesuarı ve benzeri muhtelif emtia, 1.828 litre kaçak içki ve etil alkol, 19 şişe kaçak içki, 29 adet kaçak cep telefonu, 70 adet elektronik sigara ve 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildiği kaydedildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu

"Yetmiyor!" dedi, mahkemeye koştu! İşte istediği nafaka ücreti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.