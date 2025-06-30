Manisa'da Kaçak Tütün ve Alkollü İçki Operasyonu: 5 Gözaltı

Manisa'da Kaçak Tütün ve Alkollü İçki Operasyonu: 5 Gözaltı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve alkollü içki ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik il merkezi ile Turgutlu ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirdi.

Yürütülen çalışmalar sonucu R.Y. (23), Ş.D.Y. (48), H.Ö. (28), M.A. (35) ve B.B. (38) isimli şahıslara ait ikamet, depo, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 546 bin adet bandrolsüz boş makaron, 9 bin 200 adet doldurulmuş sigara, 4 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara, 36 paket gümrük kaçağı çay, 17 şişe gümrük kaçağı viski ve 260 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildiği açıklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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