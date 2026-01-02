Haberler

Demirci'de kaçak tütün operasyonu

Güncelleme:
Demirci'de düzenlenen operasyonda 140 kg kıyılmış tütün ve binlerce makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yüklü miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hacıbaba Mahallesi'nde E.T. isimli şüpheliye ait araç ve depoda arama yaptı. Yapılan aramalarda, 140 kilogram kıyılmış tütün, 16 bin 100 adet içi doldurulmuş makaron ile 81 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
