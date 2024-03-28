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Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon 200 Bin TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesinde O.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 620 bin adet boş makaron, 260 bin adet dolu makaron, 281 kilo 350 gram kıyılmış açık tütün, 186 kilo kıyılmış ambalajlı tütün, 3 adet sigara sarma makinesi, 10 adet makoron doldurma aparatı, bin 200 adet şeffaf makaron poşeti, 2 bin 135 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırkağaç Jandarma Manisa Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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