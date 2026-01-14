Haberler

Manisa'da dev kaçak sigara operasyonu: 1 tutuklama

Güncelleme:
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 79 bin 240 paket kaçak sigara ile birlikte birçok kaçak sigara ürünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan S.Ö. (25) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada 79 bin 240 paket kaçak sigara, 27 bin 170 adet ısıtılmış sigara, 4 bin 100 adet elektronik sigara ve 443 adet pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.Ö., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
