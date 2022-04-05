Manisa'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu - Haberler

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Manisa'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bakkalda yapılan aramalarda bin 933 dal sarma sigara, bin 800 dal boş makaron, 30 kaçak sigara, 2,526 kilogram kuru kıyılmış tütün ve 605 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bakkalda yapılan aramalarda bin 933 dal sarma sigara, bin 800 dal boş makaron, 30 kaçak sigara, 2,526 kilogram kuru kıyılmış tütün ve 605 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde A.A. isimli şahsa ait bakkalda kaçak yolda ülkeye sokulmuş sigara satışı yapıldığı istihbaratı üzerine jandaram ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Bakkal ile birlikte A.A.'nın ev ve arabasında yapılan aramalarda bin 933 dal sarma sigara, bin 800 dal boş makaron, 30 kaçak sigara, 2,526 kilogram kuru kıyılmış tütün ile 605 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Ele geçirilen ürün ve malzemelere el konulurken konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Manisa'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Manisa'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Köprübaşı, Sigara, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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