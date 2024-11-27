Manisa'da Jandarma Personeline Saldırı: 1 Yaralı, Zanlı Yakalandı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8 farklı suçtan aranması olan zanlıyı gözaltına almak için düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan jandarma personelini ziyaret etti. Vali Özkan, "Değerleri iyi. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye umut ediyoruz. Zanlı yakalandı. Şu anda olay kontrol altında" dedi.

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dilek Mahallesi'nde hakkında 8 farklı suç kaydı bulunan Gökhan K.'nın bulunduğu adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Burada jandarma personellerine ateş açan Gökhan K. ile jandarma arasında çatışma çıktı. Zanlıyı gözaltına almak üzere harekete geçen jandarma ekipleri ile zanlı arasında yaşanan çatışmada Jandarma Astsubay E.Y. yaralandı. Kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan jandarma personeli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahrettin Aktaş, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ile birlikte hem Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu'dan hem de jandarma personeli E.Y.'nin tedavisiyle ilgilenen doktorlardan bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "Öncelikle çok geçmiş olsun. Maalesef bugün bir personelimiz birçok suçtan aranan bir kişiyi almak üzere giderken kurşuna hedef oldu. Yaralı personelimizi şimdi hastaneye getirdik. Doktorlarımız canla başla çalışıyorlar. Biz de şimdi ziyaret ederek konuştuk kendileriyle. Değerleri iyi. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye umut ediyoruz. Zanlı yakalandı. Şu anda olay kontrol altında" diye konuştu.

Jandarma personelinin tedavisine devam ediliyor. - MANİSA