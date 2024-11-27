Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor

Manisa'da Jandarma Personeline Saldırı: 1 Yaralı, Zanlı Yakalandı

Manisa'da Jandarma Personeline Saldırı: 1 Yaralı, Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, düzenlenen operasyonda yaralanan jandarma personelini hastanede ziyaret etti. Olayda 8 ayrı suçtan aranan Gökhan K. gözaltına alındı. Yaralı personelin tedavisi sürüyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8 farklı suçtan aranması olan zanlıyı gözaltına almak için düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan jandarma personelini ziyaret etti. Vali Özkan, "Değerleri iyi. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye umut ediyoruz. Zanlı yakalandı. Şu anda olay kontrol altında" dedi.

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dilek Mahallesi'nde hakkında 8 farklı suç kaydı bulunan Gökhan K.'nın bulunduğu adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Burada jandarma personellerine ateş açan Gökhan K. ile jandarma arasında çatışma çıktı. Zanlıyı gözaltına almak üzere harekete geçen jandarma ekipleri ile zanlı arasında yaşanan çatışmada Jandarma Astsubay E.Y. yaralandı. Kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan jandarma personeli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahrettin Aktaş, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ile birlikte hem Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu'dan hem de jandarma personeli E.Y.'nin tedavisiyle ilgilenen doktorlardan bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "Öncelikle çok geçmiş olsun. Maalesef bugün bir personelimiz birçok suçtan aranan bir kişiyi almak üzere giderken kurşuna hedef oldu. Yaralı personelimizi şimdi hastaneye getirdik. Doktorlarımız canla başla çalışıyorlar. Biz de şimdi ziyaret ederek konuştuk kendileriyle. Değerleri iyi. İnşallah kısa zamanda toparlanacak diye umut ediyoruz. Zanlı yakalandı. Şu anda olay kontrol altında" diye konuştu.

Jandarma personelinin tedavisine devam ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu belli oldu
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
img

"Üşümesin" diye dükkana aldı, neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Buca, Karşıyaka, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, İnegöl, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Artvin okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Liverpool Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.