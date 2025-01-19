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Manisa'da İki Kuzen Su Çukuruna Düşerek Boğuldu

Manisa'da İki Kuzen Su Çukuruna Düşerek Boğuldu
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bisiklet sürerken İstaş mermer işletmesinin açtığı su dolu çukura düşen iki kuzen hayatını kaybetti. Olayın ardından acılı aile ve çevredekiler güvenlik eksikliklerine dikkat çekti.

İstaş mermer ocağında su dolan çukura düşen iki kuzen boğularak hayatını kaybetti

Manisa'da iki çocuk boğularak hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bisikletleriyle dolaşmaya çıkan 13 yaşındaki iki kuzen İstaş mermer işletmesinin açtığı çukura dolan suya düşerek boğuldu. Çocukların cansız bedenleri ekipler tarafından çıkarılırken geriye su kenarındaki bisikletleri ve gözü yaşlı aileleri kaldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mermer ocağı işletmesinde oluşan çukurda biriken suya düşen iki kuzen Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya (13), boğularak hayatlarını kaybetti. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Alaşehir'in Caberburhan Mahallesi'nde oturan iki kuzen havanın güzel olmasını fırsat bilerek, mahallenin Baltaşı mevkisinde bulunan İstaş Mermer'e ait mermer ocağı bölgesinde bisiklet sürmeye gitti. Mermerlerin çıkarıldığı bölgede oluşan dev çukur içinde dolan su kenarında mola veren kuzenlerden Yusuf Eyüp Kaya bir anda su birikintisinin içine düştü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisi içinde çırpınan kuzenine yardım etmek isteyen Kadir Kaya da suya girdi ancak ikisi de bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukların cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan ve sinir krizleri geçiren acılı baba Zeki Kaya, "Çocuklarımız bisiklet binmek için gezmeye gitmişler. Yusuf Eyüp Kaya suya düşmüş, Kadir de onu kurtarmak için suya gitmiş ancak ikisi de çıkamamışlar" dedi.

Amca Seyit Han Dursun ise, "İşletme sahibi hiçbir güvenlik önlemi almamış. Burada gölet oluşmuş. ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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