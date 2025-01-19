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Manisa'da İki Çocuğun Ölümüyle İlgili İdari Soruşturma Başlatıldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden iki küçük kuzenin ölümü üzerine Valilik tarafından adli tahkikat ve idari soruşturma başlatıldı. Valilik, olayla ilgili sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

İki çocuğun öldüğü olayla ilgili Manisa Valiliği idari soruşturma başlattı

MANİSA - Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, Alaşehir ilçesinde özel İstaş mermer firmasına ait alandaki su birikintisinde boğularak hayatını kaybeden iki küçük kuzenin ölümüyle ilgili adli tahkikatın devam ettiğini ve idari soruşturmanın da açıldığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "19.01.2025 tarihi saat 13.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Caberburhan Mahallesi'nde Yusuf Kaya ve Kadir Kaya isimli evlatlarımızın düştükleri su birikintisinden çıkamayarak hayatlarını kaybetmiş olmalarının derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhum çocuklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Konuya ilişkin adli tahkikat devam etmekte olup, idari soruşturma da başlatılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Manisa'da İki Çocuğun Ölümüyle İlgili İdari Soruşturma Başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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