Manisa'da Hakkında 105 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 105 yıl hapis cezası olan bir şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye Salihli'de başta 'Konut Dokunulmazlığının İhlali', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' gibi hakkında 14 arama kaydı bulunan şüpheli S.K. için özel bir operasyon düzenlendi.

İkametinin dışında şüphelinin yakınlarını da takibe alan polis, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 105 yıl hapis cezası bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA