Manisa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, Demirci - Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev aldı.

Kazada sürücü Yusuf Duman ile yolcu Süleyman Bilgin yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücülerden Mustafa Vurucu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Duman ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaza sebebiyle Demirci - Salihli karayolunun 10. kilometresinde trafik bir süre ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme ve kaza tespit çalışmaları sürüyor. - MANİSA

