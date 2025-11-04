Manisa'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Manisa'da üç ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda binin üzerinde sentetik ecza hap ile kilogramlarca esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili ilçe jandarma komutanlıkları tarafından 02-04 Kasım 2025 tarihlerinde Şehzadeler, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 1.126 adet sentetik ecza hap, 3.745 gram esrar, 398 gram yüksek nitelikli uyuşturucu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA