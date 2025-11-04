Haberler

Manisa'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Manisa'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın üç ilçesinde düzenlenen operasyonda binin üzerinde sentetik ecza hapı ve kilogramlarca esrar ele geçirildi. 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manisa'da üç ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda binin üzerinde sentetik ecza hap ile kilogramlarca esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili ilçe jandarma komutanlıkları tarafından 02-04 Kasım 2025 tarihlerinde Şehzadeler, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 1.126 adet sentetik ecza hap, 3.745 gram esrar, 398 gram yüksek nitelikli uyuşturucu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.