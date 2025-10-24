Haberler

Manisa'da Engelli Rampası İhlallerine Sıkı Denetim: 98 Sürücüye 177 Bin Lira Ceza

Manisa'da Engelli Rampası İhlallerine Sıkı Denetim: 98 Sürücüye 177 Bin Lira Ceza
Manisa'da engelli rampası ve park yeri ihlallerine yönelik denetimlerde 98 sürücüye toplam 177 bin 934 lira ceza kesildi. Il genelinde yapılan uygulamada 1 araç trafikten men edildi.

Manisa'da engelli rampası ve park yeri ihlallerine yönelik düzenlenen denetimlerde 98 sürücüye toplam 177 bin 934 lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23 Ekim günü gerçekleştirilen denetimlerde, engelli rampası ve park yeri ihlallerine yönelik sıkı kontroller yapıldı.

İl genelinde 21 ekip ve 40 personelin katılımıyla yapılan uygulamada toplam 270 araç ve sürücü kontrol edildi. Kusurlu görülen 98 araç ve sürücüsüne toplam 177 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 1 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - MANİSA

