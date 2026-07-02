Manisa'da son bir ayda 605 tutuklama

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu tacirleri ve aranan şahıslara ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda 67 uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 605 kişi tutuklanırken, bin 20 aranan ve suç şüphelisinin yakalandığı, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde il genelinde uyuşturucu ile mücadele, asayiş ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 605 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 29 bin 837 adet sentetik ecza, 2 bin 441 gram sentetik kannabinoid, 697 gram metamfetamin, 268 gram bonzai hammaddesi, 249 gram esrar, 178 gram amfetamin, 17 gram skunk, 13 adet ecstasy hap, 9 gram kokain, 4 hassas terazi, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 16 fişek ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 67'si "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 333 kişi hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 521 kişi ile çeşitli suçlardan aranan ve suçlara karıştığı belirlenen 499 kişi olmak üzere toplam bin 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 605'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca 35 ruhsatsız tabanca, 256 mermi, 20 şarjör, 8 av tüfeği, 90 av tüfeği fişeği ile 103 silah parçası ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcıları ile suç ve suçlulara yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı