Manisa'da Çiftlikteki Yangında Binlerce Paket Saman Yandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftliğe ait samanlıkta çıkan yangında, binlerce paket saman kül oldu.

Yangın, Salihli'ye bağlı Çapaklı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliğin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Samanlıktan, alev ve dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Samanlıktaki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangında binlerce paket samanın kül olduğu öğrenildi.

Samanlık yangınıyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA